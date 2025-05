Lazio, Baroni: "Dele-Bashiru? L'ho visto bene, dobbiamo sfruttare la sua fisicità"

Il tecnico della Lazio Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Juventus valido per la 36^ giornata di Serie A.

Dele-Bashiru titolare.

"Sta bene, l'ho visto sereno e con una bella gamba. Fa parte del piano gara, dobbiamo sfruttare la sua fisicità. Abbiamo optato inizialmente per lui, poi possiamo mettere dentro giocatori offensivi e rimanere comunque ben equilibrati".

Cosa ha chiesto ai ragazzi?

"Sono partite che la squadra si è meritata. Ho detto di giocarsela dando tutto quello che hanno, in queste gare conta questo".

Zaccagni ha detto che non capisce le critiche verso di lei: le fa piacere e quanto sarebbe importante la Champions?

"E' un traguardo importantissimo. A me fanno piacere le parole dei ragazzi, ma il merito è loro. Ho trovato grandissima disponibilità, la squadra crede in quello che facciamo ed è tutto un acceleratore per trovare l'identità che abbiamo".

Cosa farà per dare fastidio alla Juve?

"Qualcosa abbiamo preparato, ma la cosa importante è giocare con grande spessore e intensità mentale. La Juve ha una rosa pazzesca, sappiamo benissimo cosa faranno ma è importante anche cosa faremo noi".