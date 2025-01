Live TMW Lazio, Baroni: "Dispiace per i nostri tifosi, oggi è mancato ritmo"

La Lazio perde 2 a 0 contro la Roma in un match intenso dominato per la maggior parte dai giallorossi. A commentare la sconfitta Marco Baroni, tecnico biancoceleste. Segui su TMW la diretta testuale.

23.36 - Inizia la conferenza stampa

Quali sono stati gli errori di questa gara? L'approccio?

"Approccio? Abbiamo avuto delle difficoltà. La squadra è mancata un po' di ritmo e di penetrazione sugli esterni. Cosa che abbiamo provato nel secondo tempo. In questo momento la squadra è dispiaciuta per i tifosi perchè chiaramente volevamo un altro risultato. La squadra nel secondo tempo ha giocato da Lazio e dobbiamo ripartire da lì".

Queste ultime tre gare hanno qualcosa in comune?

"Non credo perchè sono tre gare con una natura completamente diversa. Oggi c'era pressione e qualcuno l'ha patita più di altri. Il volume di gioco del secondo tempo pè stato buono. Dispiace per la nostra gente, i nostri tifosi".

Quale sono le impressioni su Hysaj nella partita?

"Hysaj è un ragazzo che stiamo costruendo. Più basso parte e meglio lavora. Non è dipesa da lui questa sconfitta. Oggi è mancato ritmo".

Cosa è mancato?

"Chi possiamo recuperare? E' troppo presto. Oggi ho forzato Noslin e Lazzari sta bene anche se ha svolto poco lavoro con la squadra. Ci dispiace e siamo mortificati per il risultato. Noi non dobbiamo perdere la nostra identità. Il secondo tempo se andiamo a vedere i numeri è quella la Lazio. Ritmo e qualità".

Rovella è stato irriconoscibile. Non è che avere i tifosi a Formello ha dato alla squadra un peso eccessivo?

"Ci servono queste partite, si cresce, So che è doloroso ma non è che questa partita cancella quello che è stato fatto. Ripeto, la prestazione del secondo tempo è stata una prestazione non facile ma di ritmo. Ci serviva più qualità.

23.46 - Finisce la conferenza stampa