Live TMW Lazio, Baroni: "La squadra ha fatto un'ottima partita. Zaccagni è fondamentale per noi"

Chi è entrato non ha fatto giocate banali. È soddisfatto dell'approccio dei nuovi entrati?

"Si, assolutamente. Alla squadra dico che qui si gioca tutti, non è pensabile tenere tutte le competizioni giocando sempre con gli stessi. Noi alleniamo tutti, sono entrati bene e per noi è fondamentale. Si entra nel momento più difficile e per questo sono contento, così come della gestione di tutta la partita. Ho chiesto ai ragazzi una partita di voglia con una ricerca costante del gol. Nel primo tempo abbiamo perso qualche volta equilibrio ma ci sta, specialmente con squadre che si abbassano come il Verona e che non ti danno riferimenti con i due trequartisti. Abbiamo perso qualche palla centrale che potevamo risparmiarci, ma abbiamo fatto bene".

Castellanos come sta? Un giudizio su Zaccagni?

"Zaccagni è il nostro capitano e ha grande qualità, deve crescere in condizione e sta modificando il suo gioco secondo le mie richieste. Se viene dentro il campo diventa devastante e apre il campo a Nuno, su quella catena hanno fatto bene così come Lazzari. Oggi mi sembra che di tutte le partite giocate dal Verona ha fatto meno offensivamente, abbiamo fatto una prima riaggressione importante. Ci sono segnali di crescita positivi. Castellanos domani farà gli esami, penso non sia nulla di importante ma ha sentito qualcosa. Quando fai viaggi intercontinentali con le nazionali qualcosa paghi".

Cosa serve per trovare l'equilibrio?

"Noi lavoriamo sull'entusiasmo. Questa squadra va lanciata. Sono andati via giocatori che hanno fatto la storia, noi dobbiamo lavorare sul collettivo, la squadra lo sta facendo. Io poi preferisco mettere sempre un giocatore di qualità in più, che può far gol, ma poi serve lavorare da squadra. Il gol è una mia responsabilità perché ci siamo fatti trovare aperti e su quella palla, in verticale, ci siamo fatti trovare aperti ma tra primo e secondo tempo abbiamo aggiustato anche qualcosina per quanto riguarda i trequartisti, cosa che non era facile. Sull'equilibrio ci si lavora, ora preferisco che la squadra abbia il coraggio di essere sempre pericolosa perché l'altra parte la mettiamo insieme con certezza. Guendo e Rovella un paio di volte sono partiti con i terzini, è normale ma lì la squadra deve lavorare. Ma la squadra è molto partecipativa".

Come mai hai scelto di cambiare?

"E' stata un'annata difficile, abbiamo fatto qualcosa di importante. Ho dato tutto e ho sentito la necessità di cambiare qualcosa. E' venuta la mia grande occasione e quindi sono super contento di essere qui con grande motivazione,. Non dormo la notte perché voglio dare tutto a questa squadra".

Questo Verona ha più qualità del tuo?

"Sono talmente concentrato sulla mia squadra che non ci penso. Il Verona però ha fatto ottime gare, conosco molti di questi giocatori e so che il Verona farà sicuramente un campionato importante. Questo dà valore alla nostra prestazione".

Questa squadra può permettersi in ogni gara questo modulo con due terzini di spinta come Lazzari e Tavares?

"Oggi ci è mancato il gol per chiudere la partita. Io sono partito dal gol, lo scorso anno la squadra è stata quindicesima per tiri in porta. Io stimo tantissimo Sarri, per me è un riferimento, ma ho cercato di modificare qualcosa. Adesso la squadra deve essere pericolosa, poi le altre cose le sistemiamo. Non so se giocheremo tutte le partite con quattro attaccanti, finché corrono tutti e la squadra si sacrifica ce lo possiamo permettere, se cala qualcosa non sarà facile permettercelo".

