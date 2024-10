Lazio, Baroni: "Tutti i giocatori devono sentirsi importanti, oggi test delicato"

vedi letture

A pochi minuti dalla gara tra Como e Lazio, ecco le parole di mister Marco Baroni ai microfoni di DAZN: "La squadra deve essere ambiziosa, a partire dal lavoro fatto in settimana. I ragazzi vogliono far bene, nonostante gli impegni ravvicinati. Oggi è un test importante contro il Como, che gioca bene e ha qualità. L'assenza di Rovella è sicuramente importante però c'è Vecino che comunque ha una grande condizione: ci dispiace per l'assenza ma siamo in grado in questa gara di aspettarlo, visto il lieve infortunio. Non sarà della gara anche Zaccagni. I giocatori lo sanno: alleno tutti e tutti devono sentirsi importanti. Poi saranno bravi a meritarsi sul campo la fiducia data."

Le formazioni ufficiali di Como-Lazio:



Como (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno; Mazzitelli, Braunoder; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Nuno Tavares; Vecino, Guendouzi; Isaksen, Pedro, Noslin; Castellanos. All. Baroni