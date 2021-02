Lazio, bonus e adeguamento per lo staff: serve un altro sforzo per il rinnovo di Inzaghi

Questa sarà la settimana decisiva per il rinnovo di contratto con la Lazio da parte di Simone Inzaghi. L'accordo per il prolungamento triennale è vicino ma serve ancora un piccolo sforzo per arrivare alla firma. Ballano ancora gli accordi legati ai bonus e l'adeguamento da destinare anche allo staff del tecnico. Cresce l'attesa per l'incontro che dovrebbe andare in scena nelle prossime ore e che secondo tutte le parti in causa, dovrebbe portare alla tanto attesa fumata bianca. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.