Lazio, caccia al nuovo portiere: i nomi sono sempre quelli di Carnesecchi e Vicario

Corsa a due in casa Lazio per il ruolo di nuovo portiere titolare dopo l'addio di Thomas Strakosha. Marco Carnesecchi e Guglielmo Vicario - conferma oggi 'Il Tempo' - sono i preferiti della società biancoceleste. Come secondo portiere resterà invece Pepe Reina dopo il rinnovo automatico scattato grazie alla qualificazione alla prossima Europa League.