Lazio, Cancellieri impressionato da Gila: "È un animale, contenti di averlo qui"

La sua rete dopo appena sei minuti - su assist di Taylor - ha messo le cose in discesa per la Lazio al Maradona: Matteo Cancellieri è stato protagonista di un'ottima prestazione contro il Napoli.

L'attaccante ha parlato della propria prestazione e di quella dei compagni ai microfoni di Lazio Style Channel: "Abbiamo meritato, abbiamo attacco bene la gara il gol è arrivato quasi subito e questo ci ha fatto stare più tranquilli in campo, poi con il secondo gol abbiamo ammazzato la partita", le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it. “Sono consapevole di poter fare tanti più gol o assist o aiutare la squadra in fase difensiva come oggi”, ha poi aggiunto.

Fra i tanti che si sono esaltati nella prestazione contro gli azzurri, c'è Mario Gila, autore di una prova autorevole in difesa: "Gila è un animale, merita il premio di MVP ha fatto una gara importante dopo l’infortunio. Siamo contenti di averlo", spiega Cancellieri. Sulla partenza lampo che ha portato al gol, infine aggiunge: "Può essere che contro le grandi sai che devi attaccare subito, lo facciamo anche con le altre squadre a volte ci va bene e a volte male. Dobbiamo pensare positivo ed essere contenti della prestazione di oggi”.