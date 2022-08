Lazio, Casale: "Nonostante le voci volevo venire qui: è stato un bel salto per me"

Il nuovo difensore della Lazio, Nicolò Casale, ha parlato in sede di presentazione. “L’ultima partita di campionato l’ho giocata contro la Lazio, sapevo dell’interesse ma non sapevo nulla della trattativa. Ero concentrato sulla partita, poi mi sono trovato qui in poche settimane e sono molto felice. Nonostante le voci, volevo fortemente venire qui. È un bel salto la Lazio, fino a due stagioni fa giocavo in B. Sono un jolly? L’anno scorso ho ricoperto tutti i ruoli della difesa, ho fatto anche il quinto adattandomi. Con Sarri cambia il modulo e devo adattarmi molto velocemente, ma con questi compagni e questo grande allenatore sarà tutto più semplice”.