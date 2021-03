Lazio, caso tamponi: nelle memorie difensive anche le comunicazioni dell'ASL Torino

vedi letture

È la giornata della verità per la Lazio. A partire dalle 11, si celebrerà infatti l’udienza legata al caso tamponi, nell’ambito della quale la Procura chiederà anche una penalizzazione (da un minimo di 6 a un massimo di 12 punti) per la squadra biancoceleste, che presenterà un’articolata difesa (qui i dettagli). E un’ampia documentazione, nella quale figurano anche, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, le comunicazioni dell’ASL Torino in occasione degli ultimi casi tra i granata che hanno di recente portato al rinvio della gara di campionato. Un modo per dimostrare che non spettasse al club dare comunicazioni all’ASL, ma semmai viceversa: abbastanza curioso che proprio dei documenti afferenti al Torino, dal cui esposto sulla gara del girone di andata sia nato tutto, possano oggi aiutare i capitolini.