Lazio, Castellanos migliora: l'argentino punta il Lecce. Può rientrare dopo la sosta

Valentin Castellanos procede spedito verso il recupero. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, arrivano buone notizie per Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, che spera di riabbracciare presto uno dei suoi attaccanti, la cui assenza è sicuramente pesante. Le condizioni dell'argentino infatti sono in miglioramento, ora punta a rientrare dopo la sosta per le nazionali di novembre.

La gara cerchiata in rosso è quella contro il Lecce, in programma il 23 novembre. Rispetto a Rovella e Cancellieri, il Taty è sicuramente quello più avanti, ma nessuno vuole rischiare ricadute, soprattutto perché nei prossimi mesi Dia lascerà la Capitale per giocare la Coppa d'Africa con il Senegal e, salvo sorprese clamorosi, mancherà per un periodo di circa un mese.

Qualche tempo fa, aveva riportato una lesione femorale di secondo grado al retto femorale della coscia destra, che gli ha impedito e gli impedisce anche oggi di essere al 100%. Con il blocco del mercato, in estate la società non è riuscita a mettere a disposizione dell'allenatore italiano i rinforzi che avrebbe voluto e così ogni problema fisico rischia di diventare un macigno. Intanto domani i biancocelesti torneranno in campo a Pisa in un match da non sbagliare per dare continuità al successo contro la Juventus.