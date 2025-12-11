Lazio, la plusvalenza può essere Castellanos: il Taty piace in Liga e Premier

Plusvalenze cercasi in quel di Formello per un mercato di gennaio dove la Lazio sarà protagonista. La società biancoceleste vuole accontentare le richieste di Maurizio Sarri e tra i reparti dove si vuole intervenire c'è l'attacco, visti anche i numeri tutt'altro che straordinari in questo inizio di stagione. Solo due gol e tre assist per Castellanos, solo una rete per Dia e una necessità di trovare pericolosità offensiva. Se in entrata l'opzione Raspadori sembra al momento la più percorribile, bisogna capire come finanziare qualsiasi acquisto e per farlo serve un'uscita. Il nome caldo può essere quello del Taty Castellanos, ritenuto non incedibile dalle parti di Formello. L'argentino è da poco rientrato da uno stop di quasi due mesi e la sua assenza si è sentita, ma nonostante questo l'ex Girona non è l'attaccante ideale per Sarri. La sua poca cattiveria nell'attacco alla porta toglie soluzioni offensive alla Lazio, che per questo ha aperto a una possibile cessione.

Lazio, Castellanos piace in Spagna e Inghilterra

Già in estate era arrivato qualche sondaggio dalla Premier League per Castellanos, richieste prontamente rispedite al mittente visto il blocco del mercato. La suggestione Flamengo difficilmente sarà percorribile, l'argentino vuole rimanere in un top campionato europeo per giocarsi le sue chance in ottica Mondiale. Dietro ad Alvarez e Lautaro Martinez c'è spazio nella Seleccion albiceleste e Scaloni è tentato dal convocare tre centravanti, dovrà individuare il terzo in questi mesi e Castellanos ci spera. In Premier League il West Ham cerca disperatamente un attaccante e potrebbe bussare dalle parti di Formello, con la Lazio che chiede almeno trenta milioni per lasciar partire l'ex Girona. In Spagna il Villarreal potrebbe cercare un attaccante ed essendo a cinque lunghezze dal Barcellona capolista con una gara in meno potrebbe rilanciare le sue ambizioni investendo su un centravanti come Castellanos.