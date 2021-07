Lazio, comincia il ritiro: alle 10 la partenza, 17.30 la prima seduta di Sarri. Senza Luis Alberto...

La presentazione ufficiale ieri ha dato il via all'era Sarri. Da oggi le parole però stanno a zero, conta solo il campo, perché il nuovo tecnico questo pomeriggio dirigerà il primo allenamento con i biancocelesti. Diciotto giorni di ritiro ad Auronzo, poi una breve pausa di due giorni, per poi andare a Marienfeld in Germania a concludere l'estate. Ecco il programma della Lazio che oggi alle 10 prenderà il volo da Fiumicino per arrivare a Venezia, da lì due ore di pullman per il comune veneto. Pranzo e breve riposo, poi alle 17.30 fischietto in bocca per Sarri che comincerà a mettere il primo mattone del suo ciclo. "Sarà un percorso lungo e difficile, perché non è semplice far imparare una filosofia nuova e precisa a un intero gruppo. Ma sono convinto che ci siano i presupposti giusti per far bene e divertirsi", ha detto ieri Sarri.

Oltre ai tre nazionali (Immobile, Acerbi e Correa), due saranno i grandi assenti nel viaggio odierno. Luis Alberto e Peruzzi: la permanenza di entrambi, per motivi diversi, è a rischio. Occhi puntati ovviamente sul centrocampista spagnolo, che non si è presentato al raduno facendo irritare dirigenti, staff tecnico e compagni. La multa sembra scontata, poi dipenderà da lui. Sarri lo aspetta, ha fatto capire che ci punta e che ha scelto il 4-3-3 anche per valorizzarlo. Però servirà un passo in avanti di Luis Alberto, altrimenti si arriverà alla rottura. Gli conviene allo spagnolo? Sì, se ci fosse un club pronto a prenderlo. Al momento però a Formello non sono arrivate offerte e la sua valutazione, forte del rinnovo di contratto di neanche dodici mesi fa, appare troppo alta per le disponibilità economiche attuali dei club. Lo scontro, dunque, rischia di essere danneggiare sia la Lazio che lui.