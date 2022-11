Lazio, con la Juventus l'ultima in biancoceleste di Luis Alberto? Lo spagnolo andrà in panchina

Juventus-Lazio può essere l'ultima partita in maglia biancoceleste per Luis Alberto. Il fantasista spagnolo, scrive Tuttosport, è stato convocato da Maurizio Sarri per il big match di questa sera ma, come già successo contro il Monza in settimana, ha ottime probabilità di guardarselo tutto dalla panchina. Così, la trasferta di Torino potrebbe essere l'ultima per il giocatore con la Lazio, a patto di trovare una nuova destinazione già all'apertura del mercato di gennaio.