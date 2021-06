Lazio, da Ilicic a Politano c'è il clamoroso ritorno di Felipe Anderson: i nomi per l'attacco

vedi letture

Non solo Jony Lopes in corsa per il ruolo di attaccante esterno nella Lazio. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, sono tanti i nomi in corsa per la formazione biancoceleste. Il primo è quello di Josip Ilicic, poi ci sarebbero anche Matteo Politano, Riccardo Orsolini e Stevan Jovetic fino ad un ritorno che sarebbe clamoroso. Si tratterebbe di Felipe Anderson.