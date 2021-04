Lazio, dalla Scozia: Tare ancora molto interessato a Ianis Hagi

Secondo quanto riportato dal Glasgow Times, la Lazio continua a essere molto interessata al fantasista dei Rangers Ianis Hagi. Il quotidiano scozzese riporta anche le parole dell'amministratore delegato del Vitorul Costanza, club di proprietà di Gheorge Hagi che ha lanciato la carriera del giovane rumeno: "Non è nuovo l'interesse del Siviglia per lui ma so che anche la Lazio lo segue ed è sul giocatore. Vedremo in estate cosa potrà accadere".