Ufficiale Rangers, ben sei addii confermati: dopo 5 anni saluta anche Ianis Hagi

Fine stagione, tempo di addii. I Rangers hanno ufficializzato che Ianis Hagi, Leon Balogun e Tom Lawrence lasceranno il club alla scadenza del contratto, il 30 giugno. Anche i giocatori in prestito Vaclav Cerny, Neraysho Kasanwirjo e Rafael Fernandes torneranno ai loro club di origine.

"Tutti a Ibrox e al Rangers Training Centre ringraziano sinceramente i giocatori in partenza per il loro contributo alla società calcistica e augurano loro il meglio per le loro future carriere. Ianis Hagi si è inizialmente unito ai Rangers in prestito nel gennaio 2020, prima di rendere il trasferimento permanente nell'estate dello stesso anno. Nelle sue 130 presenze con il club ha vissuto momenti memorabili, dalla famosa doppietta contro il Braga in UEFA Europa League, ai gol e assist nella stagione 2020-21 in cui ha vinto il titolo, fino al gol segnato all'Old Firm di quest'anno nella vittoria per 3-0 del 2 gennaio.

Dopo varie conversazioni, sia il club che Ianis hanno deciso di separarsi e hanno concordato di porre fine al loro periodo insieme, dopo anni pieni di grandi successi e momenti difficili, sempre spinti dalla stessa ambizione e dallo stesso impegno verso la squadra.

La carriera di Leon Balogun con i Rangers è iniziata nell'estate del 2020 ed è stato un successo immediato, giocando un ruolo importante nella vittoria del titolo di campionato dei Light Blues quella stagione. La stagione successiva avrebbe dato il suo contributo in trasferta a Siviglia, segnando in casa contro il Brondby e la Stella Rossa, prima di lasciare il club con la vittoria della Coppa di Scozia al termine della stagione 2021/22. Tuttavia, trascorse solo un anno lontano, tornando nell'estate del 2023 e vincendo la Coppa di Lega a dicembre dello stesso anno. Leon ha collezionato un totale di 114 presenze nei suoi due periodi con il club e se ne va avendo costruito un ottimo rapporto con i tifosi dei Rangers.

Tom Lawrence è entrato a far parte dei Rangers nell'estate del 2022 e ha avuto un impatto immediato segnando tre gol in tre partite ad agosto e dando un grande contributo al ritorno del club in UEFA Champions League. Un infortunio gli ha impedito di giocare per un anno, ma ha collezionato 60 presenze e nove gol nelle ultime due stagioni, contribuendo per ben due volte al raggiungimento della fase finale dell'Europa League da parte dei Rangers. In totale, Tom ha giocato 69 partite con i Rangers nelle sue tre stagioni. Vaclav Cerny ha disputato una stagione fruttuosa nei Rangers, in prestito dal Wolfsburg, segnando 18 gol e 10 assist in 52 presenze".