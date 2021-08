Lazio, dalla Turchia: Emre Belozoglu da settembre nello staff di Sarri

Emre Belozoglu entrerà a far parte dello staff di Sarri alla Lazio. Come riportato dal sito Sabah.com, l'ex calciatore per l'Inter sarebbe pronto a legarsi ai colori della Lazio nel mese di settembre.