Lazio, De Paul-Milinkovic: un incrocio che un anno fa poteva valere un passaggio di consegne

vedi letture

La Lazio oggi sfida l'Udinese e dunque anche Rodrigo De Paul, giocatore designato un anno fa per sostituire il partente Milinkovic-Savic. Alla fine però, il serbo non è partito con direzione PSG e il passaggio di testimone non è avvenuto, ma non è detto che un simile percorso non possa riproporsi in estate. Sì perché l'argentino continua a piacere ai biancocelesti e il Sergente a molti club internazionali. Un incrocio non sarebbe da scartare anche se il numero 10 dei friulani, dopo un'altra stagione da leader, ha attirato a sua volta le big di tutti i principali campionati europei. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.