Lazio, Dia: "Dobbiamo rimanere in lotta per la Champions ma dobbiamo sempre vincere"

vedi letture

Pareggio casalingo per la Lazio. I biancocelesti non sono andati oltre l'1-1 contro il Como. Al termine del match dell'Olimpico, l'attaccante Boulaye Dia ha parlato in zona mista: "Sarebbe stato meglio segnare e prendere i tre punti, ma purtroppo oggi è arrivato il pareggio - riporta Lalaziosiamonoi.it -. La cosa più importante è la squadra, la collettività e oggi abbiamo fatto una buona prova. E non era semplice perché siamo stati anche 30 minuti senza un giocatore in meno. La seconda parte è stata quella più complicata.

Approccio sbagliato? Abbiamo inizia bene - ha proseguito l'ex Salernitana - anche sul pressing. All'inizio del secondo tempo probabilmente abbiamo iniziato un po' sottotono, ma globalmente per me abbiamo fatto una bella partita, abbiamo avuto anche la possibilità di fare il 2-1.

Con Castellanos? Con Taty sono un po' più dietro, con Loum è un po' più diverso, lui è un esterno, ho un po' più di mobiltà con lui visto che chiama in profondità. Champions? Sì sì, dobbiamo essere in lotta. Questo passa per risultati importanti sia a casa che fuori, e vincere più partite possibili. A chi dedici questo gol? Al mio amico perché - ha concluso Dia - questa mattina mi ha detto: 'Oggi devi far gol'".