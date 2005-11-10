Ufficiale Treviso, nuovo innesto in mezzo al campo: arriva Romeo a titolo definitivo

Il neopromosso Treviso ha annunciato sui propri canali ufficiali un nuovo innesto per la prossima stagione. Si tratta del centrocampista classe 2002 Romeo che nella passata stagione si è diviso fra Foggia e Ternana. Questa la nota:

"Il Treviso FBC è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo di Federico Romeo.

Centrocampista classe 2002 di Venaria Reale, Torino, Federico porta doti sia di inserimento che di impostazione. Il suo percorso è sempre stato in costante crescita, a partire dai settori giovanili della Juventus e della Pro Vercelli.

Dalla Serie D di Aglianese e Casale è ben presto arrivata la chiamata tra i professionisti, quella della Fermana, che lo proietta successivamente a Castellammare di Stabia, dove con la Juve Stabia vince da protagonista il campionato di Serie C durante la stagione 23-24.

Anche a Terni è centrale nella stagione successiva, durante la quale la squadra raggiunge il secondo posto e si ferma solamente in finale playoff, ai rigori. Federico porta all’interno del Treviso FBC, a dispetto della giovane età, esperienza consolidata tra i professionisti: sarà a disposizione di mister Gorini, pronto a dare tutto per la maglia biancoceleste.

Romeo: «Sono molto contento di essere qui. Fin dai primi contatti ho percepito immediatamente la serietà della società, c’è un bel clima e il progetto mi ha convinto. Inoltre, tutti quelli cui ho chiesto mi hanno parlato benissimo della città, non vedo l’ora di viverci e di iniziare. Le idee sono chiare, l’obiettivo anche, ho tanta voglia di crescere e migliorarmi a Treviso»

Il Treviso FBC dà il benvenuto a Federico e gli augura una proficua prima stagione nella Marca".