Lazio, domani la ripresa a Formello. E oggi gli esami verità per Lazzari

Il giusto riposo prima di un importante tour de force, con l'inizio dell'Europa League (il 16 settembre in casa del Galatasaray) e due scontri diretti (Milan domenica e il derby con la Roma il 26). Maurizio Sarri, dopo l'allenamento di sabato mattina, ha concesso due giorni e mezzo liberi alla sua Lazio, che si ritroverà a Formello martedì pomeriggio. Mancheranno ancora i nazionali (Strakosha, Milinkovic, Marusic, Immobile, Acerbi e Muriqi) anche se l'incognita più grande sarà su Manuel Lazzari, per cui oggi sarà la giornata della verità.

In serata l'esterno italiano si sottoporrà a dei controlli in Paideia per capire la gravità dell'infortunio al polpaccio destro accusato sabato contro lo Spezia, che l'ha costretto ad alzare bandiera bianca a inizio primo tempo e a rinunciare alla convocazione in azzurro di Mancini. I primi accertamenti avevano evidenziato una possibile lesione di primo grado: se i risultati odierni dovessero confermare la diagnosi, Lazzari con ogni probabilità salterà la trasferta di San Siro e tornerà contro il Cagliari la domenica successiva (o in Europa se verrà rischiato). In caso contrario, se dovesse trattarsi solo di un'elongazione, Sarri potrà sperare in un recupero lampo.

In ogni caso si scalda Marusic, un fedelissimo di Inzaghi molto apprezzato da Sarri, anche se non l'ha fatto mai partire titolare finora. Il montenegrino, in scadenza nel 2022 (ha trovato accordo ma non è stato ratificato), è andato anche in gol giovedì nel pareggio (2-2) in casa della Turchia.