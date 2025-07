Lazio, è già emergenza in difesa: Sarri dovrà reinventare la retroguardia per il debutto col Como

Stasera alle 19:30 la Lazio affronterà in amichevole il Fenerbahce di José Mourinho. Ma mentre la squadra è concentrata sul match in Turchia, lo sguardo di Maurizio Sarri è già rivolto all’esordio in campionato contro il Como di Cesc Fabregas. La situazione, soprattutto in difesa, è tutt’altro che rassicurante. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione.

Sarri dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli, squalificato per le prime due giornate, e di Patric, fermo per circa un mese dopo un nuovo infortunio. Nell’amichevole contro il Fenerbahce ci sarà Romagnoli, ma restano ai box sia Patric che Gigot, alle prese con una fastidiosa lombosciatalgia. Il francese - si legge - potrebbe addirittura essere escluso dalla lista se le condizioni dello spagnolo dovessero migliorare rapidamente.

Con un reparto arretrato ridotto all’osso, Sarri potrebbe affidarsi alla coppia Gila–Provstgaard per la prima di campionato. Già contro l’Avellino il tecnico aveva sperimentato soluzioni d’emergenza, schierando Romagnoli accanto a Marusic. Buone notizie, invece, a centrocampo, dove Guendouzi sembra pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo il gol su rigore contro l’Avellino. In attacco, invece, ancora out Isaksen per mononucleosi. Spazio dunque per Cancellieri e Noslin, entrambi chiamati a convincere Sarri nella lotta per un posto nella rosa definitiva.