Lazio, emergenza a centrocampo: Sarri a Burnley senza Belahyane e Vecino

Centrocampo ridotto al minimo per la Lazio di Maurizio Sarri nel penultimo test prestagionale contro il Burnley. A Turf Moor non ci saranno Reda Belahyane e Matias Vecino, le cui condizioni saranno da valutare in vista dell’esordio in Serie A contro il Como. L’ex centrocampista del Verona si è fermato per una distorsione alla caviglia, le condizioni in vista del 24 agosto non preoccupano ma sarà monitorato la prossima settimana. Ha sorpreso l’assenza di Matias Vecino nella lista dei convocati. L’uruguaiano si è fermato per un fastidio muscolare che verrà valutato nei prossimi giorni a Formello. Viste le assenze Sarri dovrà fare di necessità virtù a centrocampo e dovrà gestire le forze per evitare ulteriori problemi fisici. Potrà avere spazio Toma Basic, impiegato in questo precampionato solo con la Primavera e l’Avellino e sempre da esterno d’attacco.

Lazio, le scelte di Sarri e la doppia amichevole a Burnley

Sarri vorrà ripartire da quanto si è visto in Turchia contro Fenerbahce e Galatasaray, sfruttando questo test per mettere sotto pressione la possibile formazione anti Como. In difesa davanti a Provedel probabile conferma per la coppia Gila-Provstgaard, in attesa del rientro di Romagnoli a settembre dopo la squalifica. Sui terzini sicuro di una maglia da titolare per Como è Tavares, che giocherà dal primo anche oggi sulla corsia mancina. A destra il titolare è Marusic, ma vista l’emergenza al centro della difesa non è da escludere la titolarità di Hysaj, al momento avanti su Lazzari. A centrocampo sicuri di una maglia da titolare le due mezzali Guendouzi e Dele-Bashiru, con Rovella avanti nel ballottaggio su Cataldi. In avanti pochi dubbi, Sarri insisterà su Castellanos al centro con Zaccagni a sinistra e Cancellieri a destra. L’amichevole in programma alle 16 ora italiana sarà anticipata alle 12 dalla sfida che vedrà coinvolta la Lazio Women contro il Burnley, squadra di terza serie inglese.