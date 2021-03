Lazio, Escalante: "Oggi meglio dell'andata. Lavoriamo per tornare a giocare in Champions"

Il centrocampista Gonzalo Escalante ai microfoni di Lazio Style Radio ha parlato dell'eliminazione dalla Champions League e della voglia di tornare a competere in Europa: “Oggi abbiamo fatto meglio rispetto all’andata, abbiamo fatto una buona gara anche se era molto difficile contro questo Bayern. Oggi ho sentito un ritmo diverso rispetto a quello della Serie A e non so se dipendesse dall’avversario o da altro. Lavoriamo per tornare in Champions League e dobbiamo concentrarci sul campionato per essere fra le prima quattro. Questo è il nostro obiettivo”