Lazio, Gila: "Difficile difendere su Lukaku. Siamo migliori di Roma e Fiorentina"

Mario Gila, difensore della Lazio, dopo il pareggio contro il Napoli è intervenuto ai canali ufficiali del club: "Sono scivolato, stavo difendendo da Lukaku che non è facile. Mi sono alzato e ho visto la palla in porta, è stato un momento terribile. Ricevere un gol ti toglie convinzione ma ho visto la squadra che si è rialzata. Abbiamo fatto una gara molto buona. Abbiamo messo in difficoltà il Napoli primo in classifica. Sappiamo di avere qualità, alla pari con loro, ci manca continuità ma sappiamo che possiamo fare tantissime cose belle quest'anno. La squadra ha avuto un'attitudine positiva.

Sono contentissimo per Isaksen, ho un bellissimo rapporto con lui. Ha bisogno di fiducia, di queste sensazioni. Noi lo vediamo, sappiamo che ha tantissimo potenzialo. Auguro che prosegua così. Un aspetto su cui cerco di lavorare è il fatto che anche se sono giovane i ragazzi che arrivano ti vedono come un riferimento. Lavoro su questo aspetto, mostrare personalità. Provstgaard ha tantissime qualità.

Quando fai delle belle partite gli avversari lo sentono. Abbiamo messo in difficoltà tante squadre, con l'Inter è andata male ma abbiamo giocato bene nei primi 30 minuti. Sappiamo che abbiamo tanta qualità e che siamo migliori di Roma e Fiorentina. Sappiamo della qualità che ha la squadra, possiamo fare tantissime belle cose quest'anno".