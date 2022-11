Lazio, i tifosi sono sicuri: Romagnoli-Casale avrebbero meritato la Nazionale

vedi letture

Quando nello scorso weekend sono uscite le convocazioni di Mancini per le prossime amichevoli (purtroppo) dell’Italia, molti tifosi della Lazio hanno storto il naso. Della squadra di vertice che di solito schiera più italiani dal 1’, c’era solo Provedel nell’elenco degli attesi a Coverciano: tra l’altro, il numero 1 biancoceleste non andrà neanche in panchina contro l’Albania. Certo, gli infortuni di Lazzari, Zaccagni e Immobile hanno ovviamente inciso sulle scelte del ct della Nazionale, mentre Cataldi - salvo una chiamata l’anno scorso - non è mai entrato nel giro azzurro. Cancellieri, invece, dopo che aveva esordito con i grandi ed era stato chiamato nell’ultima sosta, adesso è in Under 21, complice un inizio di stagione non entusiasmante, con tutte le tante attenuati del caso.

Stride, invece, la doppia assenza di Casale e Romagnoli. Mancini in passato li ha sempre considerati poco, ma da un paio di mesi con Sarri sono cresciuti a livello esponenziale, diventando una delle migliori coppie difensive del campionato. Lo dimostrano i numeri: la Lazio è la seconda miglior difesa della Serie A (11 reti subite in 15 giornate), con 9 clean sheet e, fino al fischio d’inizio di Juventus-Lazio, aveva subito solo un gol in trasferta il 31 agosto. Spicca anche il rendimento che riguarda solo Casale e Romagnoli: nelle ultime 6 di campionato hanno sempre giocato da titolari e hanno tenuto la porta di Provedel inviolata in 4 occasioni. Dati emblematici che, se dovessero essere confermati anche alla ripresa del campionato, dovrebbero indurre Mancini a fare un pensierino sui due centrali di Sarri.