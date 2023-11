Lazio, idea Gnonto per gennaio. Forte concorrenza del Tottenham per l'attaccante del Leeds

La Lazio ha messo nel mirino Wilfried Gnonto, attaccante italiano classe 2003 attualmente in forza al Leeds, nella seconda serie inglese. Secondo quanto riportato dal Daily Express il club britannico ha intenzione di monetizzare a gennaio e la partenza dell'attaccante dell'Under 21 azzurra sembra essere sempre più probabile.

Il giocatore - scrive il quotidiano inglese - piace molto alla Lazio di Sarri, ma i biancocelesti devono stare attenti al possibile inserimento del Tottenham. Gli Spurs sarebbero pronti a piombare sul giocatore e ad aprire una trattativa con il Leeds.

Il tecnico Postecoglou ha già dato la sua approvazione per l'eventuale acquisto. Per arrivare a Gnonto, il Tottenham punta ad uno scambio fra le due società. Gli Spurs sarebbero pronti a cedere al Leeds il cartellino di Joe Rodon, difensore classe '97 attualmente in prestito ai Whites.