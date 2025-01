Lazio, il centrocampista è una priorità: da Elmas a Berisha, le alternative a Fazzini

La Lazio è da tempo alla ricerca di un centrocampista centrale che possa entrare nelle rotazioni di Marco Baroni. Il club biancoceleste cerca un calciatore tecnico, dinamico, capace di interpretare al meglio i dettami tattici e il gioco dell'allenatore biancoceleste. Jacopo Fazzini resta il primo nome: la concorrenza del Napoli non sembra più far paura, ma all'Empoli è stato proposto un prestito con obbligo di riscatto tra due anni e non c'è ancora l'intesa.

Nel frattempo, però, la Lazio si guarda intorno. Come vi abbiamo anticipato un paio di giorni fa, alcuni intermediari di mercato hanno chiesto informazioni al Lipsia per Eljif Elmas, ex centrocampista del Napoli. I tedeschi, al momento, accettano di dare il giocatore solo in prestito con obbligo di riscatto. Condizione che a Formello non convince. Il macedone, inoltre, è un over 22, motivo per il quale, prima di prenderlo, la Lazio dovrebbe cedere qualcuno.

Restano quindi vive anche le candidature del 19enne Valentin Atangana del Reims e del 21enne Medon Berisha del Lecce. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera.