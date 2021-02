Lazio, il rinnovo di Inzaghi è un discorso da chiudere per evitare nuove voragini interne

Se ne parla da mesi e nelle ultime settimane la firma sembrava imminente. Eppure il rinnovo di Simone Inzaghi non è stato ancora ufficializzato e intanto la squadra ha subito una pesantissima sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco in una partita che tutti si aspettavano decisamente diversa. Secondo Il Messaggero, il discorso relativo al prolungamento del tecnico va chiuso quanto prima, per evitare che si riaprano delle voragini interne, rischiosissime in chiave quarto posto. Le parti devono dimostrare con i fatti, e non solo a parole, che questo cicloi non è finito.