Lazio, Immobile miglior bomber di sempre in Europa League/Coppa UEFA: superato Casiraghi

Non solo Piola. Ciro Immobile con la rete segnata questa sera a Marsiglia è infatti diventato anche il miglior marcatore della Lazio in Europa League/Coppa UEFA superando Pierluigi Casiraghi: 11 le reti dell'attuale centravanti contro le 10 del bomber degli anni '90. Seguono poi Kozak con nove, Floccari con 8 e Felipe Anderson, in gol anche lui stasera, che raggiunge Parolo e Chinaglia a quota 7.