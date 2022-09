Lazio, Immobile: "Non siamo scesi in campo, abbiamo fatto dieci passi indietro"

La Lazio perde malissimo, subendo 5 reti e lasciando la vetta del gruppo F di Europa League. Una prestazione senza scusanti per i biancocelesti con Ciro Immobile, attaccante laziale, che non cerca scuse: "Mi sento di chiedere scusa ai tifosi che sono venuti da Roma fino a qua. Domani rivedremo tutto quello che ci è mancato e quello che permesso che questo fosse il risultato. Non siamo scesi in campo, un risultato così non ce lo aspettavamo. Abbiamo sottovalutato la partita e queste cose le paghi. Volevamo fare uno step in avanti e invece abbiamo fatto dieci passi indietro. C'è ancora da lavorare, pensavamo di aver trovato solidità e stasera l'abbiamo persa. Sarri? Dopo la partita non è giusto parlare, questo ci ha detto questo negli spogliatoi", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.