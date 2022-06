Lazio, Immobile: "Ricominciamo come abbiamo finito: l'obiettivo è tornare in Champions League"

Premiato a Venezia come 'sportivo dell'anno', Ciro Immobile ha ricevuto ieri il Leone d'Oro. A margine della premiazione, il capocannoniere della Serie A ha parlato anche degli obiettivi della Lazio: "Il nostro obiettivo ovviamente è la qualificazione in Champions League: lo sappiamo e in questo momento è inutile nasconderci. Stiamo crescendo e vogliamo farlo sempre di più: con Sarri e il suo staff la squadra ha intrapreso un percorso bellissimo. Ora c’è da cominciare il nuovo anno come abbiamo finito l’ultimo".