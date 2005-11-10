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Lazio, inseguimento ai 20 milioni per sbloccare il mercato: come arrivarci entro il 28 giugno

Lazio, inseguimento ai 20 milioni per sbloccare il mercato: come arrivarci entro il 28 giugno TUTTOmercatoWEB
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Lorenzo Beccarisi
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Lorenzo Beccarisi
Oggi alle 06:30Serie A

Il mercato della Lazio è un continuo inseguimento verso un qualcosa che, col risultato sportivo, ha poco a che fare. La scorsa estate si è rimasti al palo, il mercato bloccato che tanto ha fatto discutere e che, col senno di poi, per qualche tifoso è apparso quasi come una benedizione. Almeno non si è venduto, almeno la rosa non è stata indebolita. Almeno non si è fatto ciò che è iniziato nel 2026, ovvero l'inseguimento alla plusvalenza. Non per programmazione, nessuna idea di "sacrificio" di un big per finanziare il mercato. Servivano plusvalenze per provare a rientrare nell'indice del costo del lavoro allargato, cessioni che sono state poi sostituite con singoli acquisti. Da Taylor arrivato per sostituire Guendouzi a Ratkov per Castellanos, nessun progetto tecnico ma la semplice necessità di fare cassa.

Lazio, l'inseguimento continua: servono 20 milioni entro il 28 giugno

La nuova scadenza da inseguire è il 28 giugno, visto che il 29 aprirà ufficialmente il mercato. In realtà qualora la volontà fosse quella di ripianare lo si può fare anche durante la sessione estiva per "sbloccare" il mercato, ma qui c'è anche un'immagine da salvare. Le squadre col mercato "condizionato" erano quattro, oltre la Lazio anche Como, Monza e Sassuolo erano state notificate dalla Commissione che sostituito la Covisoc. Erano, perché tutte e tre hanno già provveduto a ripianare con interventi della proprietà, addirittura il Como ha messo sul piatto 110 milioni per poter operare senza vincoli. Una cifra simile che bloccò il mercato della Lazio l'anno scorso, con Lotito che si limitò a dire "Avresti messo 115 milioni su una società che non ha bisogno di capitalizzazione? Oggi l'80% delle squadre stanno avendo un problema, ci saranno diverse squadre che non potranno far mercato". Disse alla cena di Natale del 2025. A sette mesi di distanza, 19 squadre su 20 della Serie A opereranno sul mercato senza limitazioni. L'unica ad avere problemi è la Lazio di Lotito.

Lazio, come ottenere i 20 milioni per sbloccare il mercato

Mentre le altre proprietà hanno scelto di fare un aumento di capitale per rendere il mercato "indipendente" da necessità di bilancio, la Lazio vivrà di un paradosso: usare il mercato per sbloccare il mercato. Le uscite non serviranno a finanziare le entrate, ma avranno lo scopo di sbloccare il mercato. Da qui l'apertura al Napoli per Mario Gila, da qui l'ok alle cessioni di Provedel e Romagnoli che saranno finalizzate nei prossimi giorni. Fare cassa e ridurre il monte ingaggi, questi gli obiettivi di mercato. Non un centravanti visto che il miglior marcatore della scorsa stagione ha segnato cinque gol in campionato. Non un difensore centrale viste le partenze di Romagnoli e Gila. Non un centrocampista vista la partenza di Basic e la presenza di cinque centrocampisti in rosa a oggi. Nessun obiettivo tecnico, solo target economici da raggiungere e possibilmente in tempi brevi.

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