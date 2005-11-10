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Kolo Muani ritrova la Juve 18 mesi dopo: "Oggi ho ancora più voglia di segnare e vincere"

Kolo Muani ritrova la Juve 18 mesi dopo: "Oggi ho ancora più voglia di segnare e vincere" TUTTOmercatoWEB
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Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 22:38Serie A
La prima intervista del francese, finalmente tornato a vestire la maglia bianconera dopo un anno e mezzo tra PSG e Tottenham.

Prima intervista da nuovo attaccante della Juventus per Randal Kolo Muani. Intervenuto ai canali ufficiali della Vecchia Signora, il francese ha salutato i tifosi e spiegato com'è cambiato nell'ultimo anno e mezzo vissuto lontano da Torino. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.

Il nuovo Kolo Muani per la Juve

Dopo 18 mesi che giocatore ritrova la Juventus?
"Un giocatore con ancora più voglia di segnare, di brillare e soprattutto vincere dei trofei".

Un messaggio per i tifosi…
"Ciao bianconeri, sono contentissimo di ritrovarvi e non vedo l’ora di rivedervi allo Stadium e soprattutto di segnare dei gol e alzare trofei insieme a voi. Ciao, ciao forza Juve".

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