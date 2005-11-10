Lazio, vittoria in rimonta ad Ascoli: Ratkov a due minuti dalla fine decide il match

La Lazio vince in rimonta la quarta amichevole estiva: Zaccagni e Ratkov ribaltano il vantaggio di Chakir al Del Duca di Ascoli

La Lazio vince la quarta amichevole del precampionato estivo e lo fa grazie ancora a Petar Ratkov. Dopo la doppietta contro l’Avellino, il centravanti serbo prova a prendersi la titolarità segnando il gol vittoria nella trasferta di Ascoli. Successo in rimonta per i biancocelesti, a cui però manca brillantezza offensiva specialmente nel primo tempo. Gattuso sceglie Dia al centro dell’attacco per la prima volta dopo aver schierato il senegalese sempre sulla trequarti. Al centro provata la coppia Doekhi e Provstgaard, con Marusic a sinistra davanti a Mandas. Il primo a rendersi pericoloso è Kenneth Taylor, che al nono minuto sfiora il vantaggio con un destro che sfiora il palo. Al 24esimo occasione importante per l’Ascoli con D’Uffizi, che colpisce il palo esterno. Azione però fermata dall’arbitro Zanotti per fuorigioco. Nel finale di primo tempo la Lazio ha due occasioni importanti con Dele-Bashiru e Dia. Il nigeriano si divora il vantaggio a tu per tu con Vitale, mentre l’ex Salernitana calcia centralmente col sinistro da posizione favorevolissima.

Lazio, successo in rimonta: Zaccagni e Ratkov ribaltano il vantaggio di Chakir

A inizio ripresa calano i ritmi e l’Ascoli prova a fare più possesso palla. Il più ispirato dei marchigiani è sicuramente D’Uffizi, che al 16esimo costruisce l’azione del vantaggio. Palla geniale in verticale per Chakir, Provstgaard non copre la profondità e Mandas legge male il pallone, sul quale forse sarebbe potuto uscire. Il centravanti dell’Ascoli controlla e incrocia col destro per il vantaggio bianconero. La Lazio reagisce subito e cinque dopo pareggia con capitan Zaccagni. Bella combinazione a destra tra Taylor e Dia, il senegalese crossa rasoterra per il 10 biancoceleste che di tacco anticipa l’uscita bassa di Vitale e trova il gol dell’1-1. La girandola di cambi di Gattuso a 15 dalla fine porta al 4-2-3-1 con Przyborek alle spalle di Ratkov e questo asse offensivo costruisce il gol vittoria. Cross da destra del polacco, Ratkov attacca il dischetto dell’area di rigore e col piatto sinistro firma la rete del successo biancoceleste all’88esimo. Lazio che tornerà in campo mercoledì a Formello contro l’Ostiamare per la penultima amichevole stagionale, prima della sfida col Frosinone che chiuderà il precampionato della squadra di Gattuso.

Lazio, il tabellino dell’amichevole con l’Ascoli

ASCOLI - LAZIO 1-2 (61’ Chakir (A), 66’ Zaccagni (L), 88’ Ratkov (L))

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna (69' Oliveri), Curado (81' Diamanti), Nicoletti (74' Rizzo), Guiebre (32' Zagari); Acampora (74' Gorica), Milanese (81' Russo); Silipo (74' De Pieri), Perciun (86' Conti), D'Uffizi (74' Lo Scalzo); Chakir (74' Gori). A disposizione: Dente, Crespi, Caucci. All.: Tomei.

LAZIO (4-3-3): Mandas (74' Motta); Lazzari (74' Floriani Mussolini), Doekhi (74' Bordon), Provstgaard (74' Romagnoli), Marusic (74' Pedraza); Dele-Bashiru (74' Belahyane), Rovella (74' Farcomeni), Taylor (74' Przyborek); Noslin (74' Cancellieri), Dia (74' Ratkov), Zaccagni (74' Serra). A disposizione: Renzetti, Galassi, Artistico. All.: Gattuso.