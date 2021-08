Lazio, interesse per Mihaila del Parma. Ma Krause chiede 20 milioni di euro

A caccia di rinforzi per l'attacco, la Lazio si sarebbe rivolta anche al Parma, dove gioca Valentin Mihaila: il rumeno si è dimostrato un giovane di grande avvenire nello scorso campionato, ma secondo quanto scrivono in Romania, per lui Krause non è disposto a far sconti, a dispetto della retrocessione in Serie B. Servono 20 milioni per far partire il gioiellino.