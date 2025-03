Lazio, interesse per Rafiu Durosinmi: offerta da 10 milioni per l'attaccante del Viktoria Plzen

La Lazio segue con grande interesse Rafiu Durosinmi, attaccante nigeriano classe 2003 attualmente in forza al Viktoria Plzen. Il giovane bomber ha già attirato l'attenzione del club biancoceleste prima della sfida di Europa League, nella quale ha segnato contro la squadra di Marco Baroni, confermando le sue qualità.

Il direttore sportivo Angelo Fabiani si sarebbe mosso concretamente per sondare il terreno. Durante una recente visita in Repubblica Ceca avrebbe, infatti, incontrato uno dei rappresentanti del giocatore per iniziare a intavolare una possibile trattativa. La società biancoceleste avrebbe già avanzato una proposta tra gli 8 e i 10 milioni di euro per assicurarsi il talento del Viktoria Plzen. Un ulteriore incontro tra le parti potrebbe avvenire in occasione della gara di ritorno in Europa League, dove la Lazio avrà un'altra occasione per valutare da vicino il potenziale dell’attaccante nigeriano.

Durosinmi ha messo in mostra caratteristiche che lo rendono particolarmente interessante per il mercato europeo: rapidità, versatilità e buona tecnica, oltre a una notevole capacità di finalizzazione. In questa stagione ha già realizzato 5 reti in 9 partite, dimostrando di poter essere un elemento decisivo per il Viktoria Plzen.

Lo scorso gennaio, il nigeriano era stato vicino a trasferirsi all’Eintracht Francoforte, ma l’operazione non si concretizzò a causa di problemi fisici emersi durante le visite mediche. Superato l’infortunio, è tornato a giocare con continuità e le sue prestazioni hanno riacceso l’interesse di diversi club, tra cui la Lazio.