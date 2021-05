Lazio, Inzaghi amaro dopo il ko di Firenze: "Il cammino Champions ora si complica"

vedi letture

Dopo il ko di Firenze, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha analizzato il match in conferenza stampa: "Il primo tempo è stato condizionato dagli episodi, la seconda frazione è stata troppo nervosa, non siamo riusciti a rimanere lucidi. Squadra stanca? Ai ragazzi posso solo dire che avrebbero dovuto essere più bravi sul loro primo gol. Abbiamo creato contro una squadra che ha disputato un’ottima gara, la Fiorentina si stava giocando òa salvezza. C’è dispiacere nell’essere andati all’intervallo in svantaggio. Nel secondo tempo non si è giocato a calcio, una grande squadra non perde la lucidità. Il cammino Champions ora si complica parecchio, eravamo reduci da una grande rincorsa: dalla Fiorentina alla Fiorentina abbiamo vinto 14 partite, il percorso nel girone di ritorno resta straordinario, abbiamo perso nella punti prima parte della stagione per la Champions League ed il Covid. Per il quinto anno saremo ancora nelle coppe europee, andremo avanti a testa alta sapendo che c’è rammarico perché la gara di oggi aveva un’elevata importanza per noi".