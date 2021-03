Lazio, Inzaghi: "Ci siamo rovinati la partita da soli, un risultato che fa male"

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la gara persa con la Juventus:

"È difficile commentare questo 3-1 per quello che si è visto in campo. Dobbiamo fare di più, quello che facciamo non basta. Commentiamo una sconfitta che fa male, abbiamo preso una traversa clamorosa poi abbiamo compromesso la partita da soli. Una ripartenza regalata ed un rigore evitabile. Abbiamo comandato la partita, peccato per il risultato. C'è comunque fiducia, perché mancano ancora tante partite"

Corsa Champions?

"Chiaramente siamo in ritardo, ma ci sono tante partite. Nel momento della rincorsa, ci sono mancati tanti uomini ma una squadra forte deve andare oltre alle problematiche".

Quanto è difficile mantenere il livello sempre alto nella squadra?

"Sono arrabbiato per il primo gol. Abbiamo preso un tiro-cross che si è infilato in porta. C'è rammarico perché avevano la partita in mano e potevamo raddoppiare. Abbiamo fatto qualche errore e in casa della Juventus, con qualche errore, non vinci".

Come può crescere la squadra?

"La squadra è ben costruita. Il problema è che nel nostro miglior momento ci sono venuti mancare due giocatori importanti ed avere fuori due giocatori chiave per noi è difficile. Noi dobbiamo guardare al domani, sapendo che siamo in ritardo, ma vogliamo farlo nel migliore dei modi".