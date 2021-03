Lazio, Inzaghi concentrato sulla Juve: la firma del rinnovo slitta alla prossima sosta

Il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio tarda ad arrivare, ma secondo l'edizione romana del Corriere della Sera non sarebbe in dubbio la firma fino al 2023 o al 2024. Adesso club e squadra sono concentrati sulla Juventus e su questo periodo denso di appuntamenti, ma è già in programma che tra fine marzo e inizio aprile, Lotito incontri il tecnico sfruttando i giorni di sosta per gli impegni della Nazionale per firmare senza pressioni.