Lazio, Inzaghi resta e rinnova: entro domani l'annuncio della firma fino al 2023

Entro domani è previsto l'annuncio del rinnovo di contratto di Simone Inzaghi per altri due anni con opzione per il 2024. 2,4 milioni di euro all'anno per l'allenatore con ricchi bonus legati ai risultati della squadra, con occhio di riguardo alla qualificazione Champions. L'incontro decisivo dovrebbe andare in scena nella giornata di oggi ma le basi sono state già gettate giovedì a Formello, alla vigilia del derby contro la Roma. La svolta non è certo maturata con la vittoria contro i giallorossi, infatti restano da limare solo gli ultimi dettagli e poi arriverà la firma. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.