Lazio, Isaksen: "Alla fine c'è stato un 'casino'. La mia prestazione? Tanta roba"

Gustav Isaksen, esterno destro della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il successo per 2-0 in Olanda contro il Twente nella terza giornata di Europa League. Il danese ha anche segnato un gol e si mostra molto contento: "Una bella vittoria, importante, in uno stadio difficilissimo. Tre punti erano importantissimi. Questa atmosfera al nord è diversa, sono tutti vicini alla squadra. Hanno bei tifosi, ma abbiamo fatto bene, alla fine c'è stato un 'casino', ma quelli di oggi sono tre punti importanti. Era importante per me segnare ma anche per la squadra, perché è stato un periodo difficile. All'inizio del secondo tempo loro stavano inziando a fare bene".

Un'espressione in romano per la sua prestazione?

"Tanta roba!".

Il tabellino

Twente (4-2-3-1): Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine (35' st Ltaief); Vlap (15' st Eiting), Regeer; Van Wolfswinkel, Steijn (15' st Besselink), Van Bergen (14' st Tyton); Lammers (1' st Kuipers).

A disp.: El Maach, Lagerbielke, Kjolo, Van Hoorenbeeck, Kuster, Panneflek, M. Rots. All.: Oosting

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot (37' st Patric), Romagnoli, Pellegrini; Vecino (20' st Rovella), Dele-Bashiru; Tchaouna (44' st Gila), Pedro, Zaccagni (20' st Castellanos); Dia (37' st Isaksen).

A disp.: Furlanetto, Provedel, Nuno Tavares, Di Tommaso. All.: Baroni

Arbitro: Dabanovic

Marcatori: 35' Pedro (L), 42' st Isaksen (L)

Ammoniti: Van Wolfswinkel, Van Rooij, Bruns, Vlap (T)

Espulsi: 11' Unnerstall (T)