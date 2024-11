Lazio, l'appello di capitan Zaccagni: "Chiedo al ds di rinnovare il contratto a Rovella"

Dal palco del salone del CONI durante la 41esima edizione del premio di cultura sportiva Beppe Viola è intervenuto il capitano della Lazio Mattia Zaccagni: “Stiamo passando un momento veramente positivo, sono molto contento e orgoglioso. Da capitano non posso che fare i complimenti alla squadra, allo staff e alla società per il lavoro che è stato fatto. Il mister è una grandissima persona, è umile e ogni giorno ci sprona a far meglio. Ci ha dato una mentalità positiva, quello che mi ha sorpreso è che fino ad oggi non ha ancora sbagliato a preparare una partita".

Quindi un commento sui nuovi:

"Sicuramente Nuno Tavares è stato un acquisto incredibile, ci sta dando una grandissima mano e tra qualche settimana tornerà con noi dopo il piccolo problemino fisico che ha avuto. Noi non guardiamo la Roma, guardiamo in casa nostra. La mentalità che ci chiede il mister è questa, pensare partita dopo partita e vedremo di rimanere aggrappati lassù in classifica. È novembre, è presto per parlare di Scudetto. Non siamo costruiti per quello, ma i sogni vanno alimentati e dobbiamo rimanere aggrappati alla parte alta della classifica per giocarci le nostre chance".

La Nazionale e la recente chiamata di Rovella in azzurro

"Io accetto le scelte di mister Spalletti, questo modulo non mi appartiene tanto, ma io sto lavorando per far parte della rosa azzurra. Rovella? È il capello biondo che esalta (ride, ndr). Sta facendo una grandissima stagione, è in una forma fisica stratosferica come tanti compagni di squadra. Sono felice per lui e spero che possa continuare così ancora a lungo. Faccio un appello al direttore Fabiani per rinnovare il contratto a Rovella”.