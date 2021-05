Lazio, l'ex Petkovic: "Per la Champions adesso è dura. Inzaghi? Complimenti per il suo percorso"

vedi letture

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex allenatore della Lazio Vladimir Petkovic, oggi CT della Svizzera, parla così della stagione dei biancocelesti: "Discorso chiuso per la Champions? Ora è molto più difficile, il Milan ha ripreso slancio battendo la Juve. Peccato per il ko del Franchi. La Lazio aveva ritrovato fluidità di gioco, ritmo, qualità dei suoi giocatori migliori. Prima di Firenze, la Lazio aveva ancora il destino tra le proprie mani. Ora deve vincere tutte le partite, compreso il derby con la Roma, e capire se basterà".

Si aspettava Inzaghi così bravo in panchina?

"Complimenti a Simone per il suo percorso. All’inizio ha avuto il vantaggio di conoscere l’ambiente, il direttore sportivo e il presidente. Era già dentro la squadra. Ma è ancora più bello sottolinearne l’evoluzione e la maturazione come allenatore e gestore. Ha ottenuto grandissimi risultati, conservando la fame che serve per arrivare ancora più in alto".