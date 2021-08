Lazio, la Covisoc ha sbloccato il mercato biancoceleste: il comunicato del club

Il mercato della Lazio si è sbloccato definitivamente. Prima l'annuncio dell'acquisto di Pedro dalla Roma, poi il comunicato ufficiale del club biancoceleste, che spiega come la Covisoc abbia revocato il provvedimento di non ammissione alle operazioni di acquisto dei calciatori. Questo il testo: "Si comunica che in data odierna la Covisoc ha disposto la revoca del provvedimento di non ammissione alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori".