Lazio, la panchina è d'oro. Sarri ha allargato la rosa e le riserve sono decisive: tutti i numeri

La Lazio si ritrova alla sosta al quarto posto in Serie A e con una retrocessione in Conference League che rende un pizzico più amaro un approccio comunque positivo al 2022/23. Alla conferma del reparto avanzato, che contribuisce al 60% dei gol segnati da tutta la squadra, e alla crescita della difesa, tornata a tratti su ritmi che non si vedevano dal primo scudetto - sottolinea Il Messaggero nella sua analisi - ora Sarri sorride pure per l'apporto delle seconde linee.

I numeri.

Il tecnico ha utilizzato 22 calciatori, uno in più della passata stagione. Il computo dei minuti giocati dai gregari quest'anno ammonta 5.536, 726 in più rispetto al precedente. E sono stati 14 i gol ai quali hanno preso parte ( 9 reti e 5 assist) le seconde linee finora. Una stagione fa, a questo punto erano stati solo 3 gol più due assist. Un blocco unico diretto verso l'obiettivo Champions.