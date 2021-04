Lazio, la prossima settimana Inzaghi firmerà il rinnovo: triennale a 2,5 milioni a stagione

Buone notizie per Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio è guarito dal Covid e domani sera sarà in panchina per guidare la sua squadra contro il Milan. Dopo verrà discussa la situazione contrattuale. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, la prossima settimana ci sarà la firma sul contratto con Inzaghi che rinnoverà per altri tre anni con il club biancoceleste per una cifra di circa 2,5 milioni a stagione.