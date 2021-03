Lazio, Lazzari recuperato: oggi si è allenato con un cerotto al mignolo. Out Fares

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11. Al termine di un'attivazione tecnico-muscolare, la squadra ha svolto un'ampia fase tattica e movimenti offensivi in vista dell'Udinese. Recuperato Lazzari che si è allenato in gruppo con un cerotto al mignolo: l'esterno sarà a disposizione per domenica. Fares invece non ha svolto la seduta: rientrerà dopo la sosta.