Lazio, Lazzari: "Testa al Cagliari, la nostra gente non merita quella classifica"

Manuel Lazzari, terzino della Lazio, parla così ai canali della società biancoceleste al termine della partita di Champions League vinta 2-0 sul Celtic: “Sapevamo sin dall’inizio che le partite in casa sarebbero state partite incredibilmente importanti da giocarsi la qualificazione, questa sera c’è stata una grande Lazio, abbiamo avuto tante occasioni da gol".

Prosegue Lazzari: "Non è mancata nessuna componente, siamo stati cattivi, aggressivi e con personalità. Ci godiamo la vittoria e vediamo cosa farà l’Atletico. Avevamo tante assenze da Casale, Romagnoli, Vecino, Zaccagni, dopo la figura a Salerno ci dovevamo rialzare per la nostra gente che non si merita quella classifica. Da domani testa al Cagliari".

Conclude infine Lazzari, parlando della porta mantenuta inviolata contro gli scozzesi: "Ci rende orgogliosi, è una difesa inedita, siamo stati concentrati per tutti e 90 i minuti, quando siamo compatti diventa tutto più facile".