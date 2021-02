Lazio, le ultime di formazione in vista del Bayern: confermata la difesa di sabato

Ultime prove di formazione effettuate questa mattina dal tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, in vista della sfida di questa sera all'Olimpico contro il Bayern Monaco. Confermata la difesa vista sabato scorso contro la Sampdoria, con Patric, Acerbi e Musacchio, e Hoedt quindi in panchina. A centrocampo tornerà Lazzari sulla destra, dopo il turno di squalifica scontato in campionato, mentre a sinistra ci sarà Marusic. Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto completeranno la mediana, mentre in attacco spazio al tandem formato da Immobile e Correa.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.